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В Бурятии строитель сельского клуба убил напарника

В Бурятии строитель сельского клуба убил напарника
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Убийство произошло из-за спора по поводу объёмов труда

Днём 29 августа в селе Романовка Баунтовского района Бурятии в доме, где временно располагалась бригада приезжих из другого района строителей, был убит 43-летний мужчина. В убийстве признался 50-летний напарник покойного. Ему уже предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, за несколько дней до происшествия в Романовку приехала бригада рабочих, нанятых для строительства сельского клуба. Их поселили в пустующий дом.

29 августа строители на работу не вышли, в магазине с утра они купили спиртное и принялись его употреблять. После полудня во время застолья между двумя опьяневшими работниками возник спор по поводу расчёта объёмов труда. Желая выяснить отношения, они вышли на веранду, где один из собутыльников выхватил нож и нанёс им несколько ударов в шею и грудь напарника. Мужчина скончался на месте происшествия.

Убийца не пытался скрыться и оставался в доме до приезда сотрудников полиции.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. 
убийство
 
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