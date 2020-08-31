Непростая ситуация на полигоне в Нижнем Саянтуе
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил комитету городского хозяйства в течение суток ликвидировать задымление на полигоне в селе Нижний Саянтуй. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе администрации города.
В субботу, 29 августа, на полигоне ДНТ «Багульник» села Нижний Саянтуй Тарбагатайского района загорелся мусор. Пожарные вместе с добровольцами начали тушить огонь водой, а работники полигона твёрдых бытовых отходов на тяжёлой технике начали проводить отсыпку песком. В тушении приняли участие четыре самосвала, фронтальный погрузчик, два бульдозера комбината по благоустройству Улан-Удэ. Работы были продолжены и в воскресенье, 30 августа.
Сейчас на полигоне открытого огня нет, задымление сохраняется. Работы продолжаются.
В результате пожара сгорел мусор на площади 1500 кв.м. Причиной пожара, предположительно, послужило самовозгорание мусора, сообщают в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Под Улан-Удэ дымит мусорный полигон
Происшествия, Фото:
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