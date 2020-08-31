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В Ангарске пятилетняя девочка отравилась таблетками

В Ангарске пятилетняя девочка отравилась таблетками
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Она осталась без присмотра взрослых

В Ангарске пятилетняя девочка случайно отравилась таблетками. Врачи констатировали у девочки медикаментозное отравление.

По предварительным сведениям, днём 29 августа девочка осталась без присмотра взрослых, взяла на кухне таблетки и выпила их неустановленное количество. Вернувшаяся домой мать заметила изменения в состоянии здоровья ребёнка и вызвала скорую помощь.

Сотрудники по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту отравлении ребенка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Член общественного совета при ГУ МВД, заведующий операционным блоком Иркутской областной клинической больницы, Максим Прокопьев призвал родителей не принимать таблетки в присутствии маленьких детей, так как дети повторяют действия родителей.

- Принятые лекарства могут оказать опасное воздействие на организм не сразу, поэтому обязательно обратитесь за медицинской помощью даже если малыш чувствует себя хорошо. Обязательно покажите врачу упаковку от принятого лекарства. Если после выпитых таблеток еще не прошло полчаса, вызовите у ребенка рвоту (рвоту нельзя взывать, если это в организм попал раствор уксуса или электролит). После этого дайте таблетки активированного угля. Если ребёнок без сознания, положите его на бок до приезда бригады скорой помощи, – напоминает Максим Прокопьев.
отравление
 
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