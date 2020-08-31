В Улан-Удэ объяснили, почему пахнет дымом

Ответ дали в агентстве лесного хозяйства



Сегодня с утра улан-удэнцы жалуются на запах гари в воздухе. Ответ на вопрос, почему же пахнет дымом, дали в республиканском агентстве лесного хозяйства.



- Дым, затянувший город и пригород Улан-Удэ, не связан с лесными пожарами в Республике Бурятия. Появление дыма связано с лесными пожарами в Красноярском крае и Иркутской области, - заявили в агентстве лесного хозяйства.



По состоянию на 15 часов 31 августа в Бурятии, лесных пожаров не зарегистрировано.

