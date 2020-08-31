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В Улан-Удэ объяснили, почему пахнет дымом

В Улан-Удэ объяснили, почему пахнет дымом
Происшествия,  Фото:trafjam.ru
Ответ дали в агентстве лесного хозяйства

Сегодня с утра улан-удэнцы жалуются на запах гари в воздухе. Ответ на вопрос, почему же пахнет дымом, дали в республиканском агентстве лесного хозяйства.

- Дым, затянувший город и пригород Улан-Удэ, не связан с лесными пожарами в Республике Бурятия. Появление дыма связано с лесными пожарами в Красноярском крае и Иркутской области, - заявили в агентстве лесного хозяйства.

По состоянию на 15 часов 31 августа в Бурятии, лесных пожаров не зарегистрировано. 
дым лесные пожары
 
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