Ответ дали в агентстве лесного хозяйства
Сегодня с утра улан-удэнцы жалуются на запах гари в воздухе. Ответ на вопрос, почему же пахнет дымом, дали в республиканском агентстве лесного хозяйства.
- Дым, затянувший город и пригород Улан-Удэ, не связан с лесными пожарами в Республике Бурятия. Появление дыма связано с лесными пожарами в Красноярском крае и Иркутской области, - заявили в агентстве лесного хозяйства.
По состоянию на 15 часов 31 августа в Бурятии, лесных пожаров не зарегистрировано.
В Улан-Удэ объяснили, почему пахнет дымом
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Перед судом предстал военный
Акваторию озера загрязняли корабли, хостелы и рыбаки
Часть классов начнёт учебный год в дистанционном режиме
Он успел заготовить три кубометра древесины
Задержан ранее судимый житель Балаганского района
Хозяин дома не пострадал
Мужчина исчез ещё в июне
Кража была совершена в кафе
Хулиганку вычислили сами жильцы дома
Дорожный мастер подозревается в служебном подлоге
Едва не сгорел дом по соседству
Дымило в Тарбагатайском районе
Сердце водителя не выдержало после аварии
Таинственный человек предотвратил крупный пожар в жилом доме
Автомобиль под управлением пьяного мужчины всё время выезжал на встречную полосу