В Иркутской области подросток заблудился в тайге и ночевал в зимовье

Он отправился с отцом на сбор шишек



В Иркутской области в полицию обратился житель посёлка Ук Нижнеудинского района. Мужчина рассказал, что с 17-летним сыном поехал в лес на сбор кедровой шишки. Когда подросток один отправился к месту привала, он заблудился. Отец пытался самостоятельно его найти, после чего на утро обратился за помощью в полицию.



На розыск пропавшего были мобилизованы наружные наряды, сформированы поисковые группы из сотрудников полиции и охотников.



- Полицейские прочесывали территорию леса на служебном автомобиле с включенными проблесковыми маячками, подавая звуковые сигналы с помощью громкоговорящего устройства. Услышав звуки сирены, юноша сориентировался и вышел навстречу поисковикам, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Как оказалось, в лесу он нашёл зимовье, которое и послужило ему ночлегом. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.



С начала весенне-летнего сезона в лесах Иркутской области заблудились 36 человек, 24 успешно найдены.

