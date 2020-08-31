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Забайкальца шантажировали интимными снимками и видео

Забайкальца шантажировали интимными снимками и видео
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Перед судом предстал военный

В Забайкальском крае осудили военнослужащего-шантажиста. В июле 2019 мужчина угрожал своему знакомому разместить в Интернете интимные фотографии и видео с ним и его девушкой. Чтобы этого не произошло, шантажист требовал денег.

Жертва согласился и вскоре передал ему деньги и мобильный телефон.

- В судебном заседании подсудимый признал себя полностью виновным в совершении инкриминируемого ему преступления. Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы условно, - сообщили в пресс-службе Борзинского гарнизонного военного суда.

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