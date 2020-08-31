Забайкальца шантажировали интимными снимками и видео

Перед судом предстал военный



В Забайкальском крае осудили военнослужащего-шантажиста. В июле 2019 мужчина угрожал своему знакомому разместить в Интернете интимные фотографии и видео с ним и его девушкой. Чтобы этого не произошло, шантажист требовал денег.



Жертва согласился и вскоре передал ему деньги и мобильный телефон.



- В судебном заседании подсудимый признал себя полностью виновным в совершении инкриминируемого ему преступления. Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы условно, - сообщили в пресс-службе Борзинского гарнизонного военного суда.



