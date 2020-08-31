Житель Иркутской области поджёг дом своего врага

Хозяин дома не пострадал



В Иркутской области 29 августа в полицию поступило сообщение о возгорании дома, расположенного в городе Алзамай. На место происшествия выехали полицейские и спасатели. В результате огнём полностью уничтожены жилой дом и сарай.



Хозяин построек своевременно эвакуирован, никто из людей не пострадал. Как установили полицейские, причиной возгорания стал поджог.



Поджигатель был установлен и задержан - им оказался 52-летний местный житель. Причиной поджога стала недавняя ссора задержанного с владельцем сгоревших строений.



- В настоящее время устанавливается ущерб совершенного деяния, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

