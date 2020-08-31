Хозяин дома не пострадал
В Иркутской области 29 августа в полицию поступило сообщение о возгорании дома, расположенного в городе Алзамай. На место происшествия выехали полицейские и спасатели. В результате огнём полностью уничтожены жилой дом и сарай.
Хозяин построек своевременно эвакуирован, никто из людей не пострадал. Как установили полицейские, причиной возгорания стал поджог.
Поджигатель был установлен и задержан - им оказался 52-летний местный житель. Причиной поджога стала недавняя ссора задержанного с владельцем сгоревших строений.
- В настоящее время устанавливается ущерб совершенного деяния, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Житель Иркутской области поджёг дом своего врага
Происшествия, Фото:
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