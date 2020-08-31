Пропавшего жителя Бурятии в последний раз видели с бомжами





фото - МВД по Бурятии



При наличии какой-либо информации о пропавшем, либо его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(3012)43-02-02, 8(3012)29-58-73, 89835336205 или 102 (112).



В Улан-Удэ полицейские разыскивают 54-летнего Альберта Аюшеева, который с июня 2020 года утерял связь с родственниками и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. В последний раз Альберта Аюшеева видели в июне на Центральном рынке в компании лиц без определённого места жительства, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.азиатской внешности, на вид около 55-60 лет, среднего телосложения, рост около 175 см, волосы седые, глаза тёмно-карие.Во что был одет, не установлено.Особые приметы: отсутствуют передние зубы, при разговоре шепелявит, на носу имеется горбинка после перелома носа, хромает на правую ногу.