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Пропавшего жителя Бурятии в последний раз видели с бомжами

Пропавшего жителя Бурятии в последний раз видели с бомжами
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина исчез ещё в июне

В Улан-Удэ полицейские разыскивают 54-летнего Альберта Аюшеева, который с июня 2020 года утерял связь с родственниками и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. В последний раз Альберта Аюшеева видели в июне на Центральном рынке в компании лиц без определённого места жительства, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Приметы: азиатской внешности, на вид около 55-60 лет, среднего телосложения, рост около 175 см, волосы седые, глаза тёмно-карие.

Во что был одет, не установлено.

Особые приметы: отсутствуют передние зубы, при разговоре шепелявит, на носу имеется горбинка после перелома носа, хромает на правую ногу.

фото - МВД по Бурятии 

При наличии какой-либо информации о пропавшем, либо его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(3012)43-02-02, 8(3012)29-58-73, 89835336205 или 102 (112).
пропавшие без вести
 
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