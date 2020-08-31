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Улан-удэнец украл телефон, отвлекая жертву разговорами

Улан-удэнец украл телефон, отвлекая жертву разговорами
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Кража была совершена в кафе

В Советском районе Улан-Удэ 12 августа в полицию поступило сообщение от 60-летнего горожанина о краже сотового телефона стоимостью около 16 тысяч рублей.

Мужчина рассказал, что, когда он совершал покупки в кафе, к нему близко подошёл молодой человек. Он, отвлекая разговорами, стащил телефон из кармана.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения в помещении кафе и установили личность, а впоследствии задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний горожанин, он нигде не работает, ранее судим за имущественные преступления.

- Как задержанный пояснил полицейским, украденное он сбыл, а деньги потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. В ходе следствия подозреваемый частично возместил причиненный ущерб, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии
кража
 
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