Улан-удэнец украл телефон, отвлекая жертву разговорами

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Кража была совершена в кафе



В Советском районе Улан-Удэ 12 августа в полицию поступило сообщение от 60-летнего горожанина о краже сотового телефона стоимостью около 16 тысяч рублей.



Мужчина рассказал, что, когда он совершал покупки в кафе, к нему близко подошёл молодой человек. Он, отвлекая разговорами, стащил телефон из кармана.



Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения в помещении кафе и установили личность, а впоследствии задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний горожанин, он нигде не работает, ранее судим за имущественные преступления.



- Как задержанный пояснил полицейским, украденное он сбыл, а деньги потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. В ходе следствия подозреваемый частично возместил причиненный ущерб, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии

