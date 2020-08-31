В Братске пенсионерка поцарапала семь машин ради парковочного места





По информации ГУ МВД по Иркутской области



Некоторое время назад жильцы многоквартирного дома по улице Приморская в городе Братск стали замечать царапины на кузове своих авто. Их машины были припаркованы в установленном месте и не создавали помех для окружающих. Кроме этого, собственники машин не попадали ДТП и не имели с кем-либо конфликтов.Обсудив проблему между собой, автолюбители установили видеонаблюдение во дворе. Вскоре в объективе камеры оказалась пожилая соседка, которая проходя мимо, ключами нанесла повреждения одной из иномарок. О случившемся братчане незамедлительно сообщили в полицию.Выяснилось, что 63-летняя пенсионерка сама ездит на внедорожнике. Она призналась, что в течение месяца неоднократно портила чужое имущество таким способом. По одной из версий, причиной этого было желание женщины освободить парковочное пространство для собственного автомобиля.После вмешательства правоохранительных органов пенсионерка добровольно возместить причиненный ущерб и в будущем обещала машины больше не царапать.