Едва не сгорел дом по соседству
Ранним утром 31 августа в селе Бичура произошёл пожар в нежилом доме. На момент прибытия пожарных строение горело изнутри, из-за сильного ветра существовала угроза перехода огня на жилой дом, расположенный через дорогу.
- Пожарные подали ствол на защиту жилого дома, второй ствол на тушение. Всего к тушению было привлечено шесть работников пожарной охраны и три единицы пожарной техники. В результате пожара дом выгорел изнутри по всей площади, крыша уничтожена, переход огня на жилой дом пожарные не допустили, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Причиной пожара, вероятно, послужило неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.
За прошедшую неделю в Бурятии зарегистрирован 31 пожар, что на 16,2% ниже, чем в аналогичный период прошлого года - 37 пожаров. За минувшую неделю погибших при пожарах не зарегистрировано. В Улан-Удэ был травмирован 11-летний ребёнок.
В Бурятии сгорел нежилой дом
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Кража была совершена в кафе
Хулиганку вычислили сами жильцы дома
«Дождь шёл в доме». В ходе капитального ремонта крыши квартиры жильцов заливало
Дорожный мастер подозревается в служебном подлоге
Едва не сгорел дом по соседству
Дымило в Тарбагатайском районе
Сердце водителя не выдержало после аварии
Таинственный человек предотвратил крупный пожар в жилом доме
Автомобиль под управлением пьяного мужчины всё время выезжал на встречную полосу
Возбуждено уголовное дело
Пьяного мужчину зажало в кабине грузовика
Женщине понадобилась помощь в труднодоступной местности
Перед 1 сентября темпы заражения COVID-19 не снижаются
Иск в суд направил прокурор
Пассажиров отправили водным транспортом в Листвянку