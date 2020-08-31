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В Бурятии сгорел нежилой дом

В Бурятии сгорел нежилой дом
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Едва не сгорел дом по соседству

Ранним утром 31 августа в селе Бичура произошёл пожар в нежилом доме. На момент прибытия пожарных строение горело изнутри, из-за сильного ветра существовала угроза перехода огня на жилой дом, расположенный через дорогу.

- Пожарные подали ствол на защиту жилого дома, второй ствол на тушение. Всего к тушению было привлечено шесть работников пожарной охраны и три единицы пожарной техники. В результате пожара дом выгорел изнутри по всей площади, крыша уничтожена, переход огня на жилой дом пожарные не допустили, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Причиной пожара, вероятно, послужило неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

За прошедшую неделю в Бурятии зарегистрирован 31 пожар, что на 16,2% ниже, чем в аналогичный период прошлого года - 37 пожаров. За минувшую неделю погибших при пожарах не зарегистрировано. В Улан-Удэ был травмирован 11-летний ребёнок.

пожар
 
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