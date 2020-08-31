Дымило в Тарбагатайском районе
Позавчера, 29 августа, в пожарную охрану поступило сообщение о сильном задымлении на полигоне ДНТ «Багульник» села Нижний Саянтуй Тарбагатайского района. Там горел мусор на большой площади, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Пожарные вместе с добровольными пожарными проводили проливку, работники полигона на тяжёлой технике занимались отсыпкой.
Вчера работы по отсыпке и проливке были продолжены.
В результате сгорел мусор на площади 1500 кв.м. Причиной пожара, предположительно, послужило самовозгорание мусора.
Отметим, горящий мусор отравляет воздух продуктами горения, а большие площади мусора плохо поддаются тушению.
Горящий мусорный полигон в Бурятии тушили два дня
Происшествия, Фото:
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