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В Бурятии росгвардейцы заблокировали машину с пьяным водителем

В Бурятии росгвардейцы заблокировали машину с пьяным водителем
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Автомобиль под управлением пьяного мужчины всё время выезжал на встречную полосу

На севере Бурятии сотрудники вневедомственной охраны задержали нетрезвого водителя, об этом случае рассказали в пресс-службе Росгвардии. В посёлке Таксимо Муйского района автопатруль вневедомственной охраны заметил автомобиль, водитель которого двигался с грубыми нарушениями правил дорожного движения.

«ВАЗ» постоянно выезжал на полосу встречного движения, создавая серьёзную угрозу другим водителям.

Росгвардейцы заблокировали и остановили автомобиль. У водителя проверять документы, он мужчины несло алкоголем, а речь была невнятной.

Задержанный, 40-летний местный житель, был передан наряду ДПС.

В ходе разбирательства также выяснилось, что мужчина в этом году уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и был лишен водительских прав. Возбуждено уголовное дело за повторную пьяную езду.

Росгвардия алкогольное опьянение
 
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