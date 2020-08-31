Автомобиль под управлением пьяного мужчины всё время выезжал на встречную полосу
На севере Бурятии сотрудники вневедомственной охраны задержали нетрезвого водителя, об этом случае рассказали в пресс-службе Росгвардии. В посёлке Таксимо Муйского района автопатруль вневедомственной охраны заметил автомобиль, водитель которого двигался с грубыми нарушениями правил дорожного движения.
«ВАЗ» постоянно выезжал на полосу встречного движения, создавая серьёзную угрозу другим водителям.
Росгвардейцы заблокировали и остановили автомобиль. У водителя проверять документы, он мужчины несло алкоголем, а речь была невнятной.
Задержанный, 40-летний местный житель, был передан наряду ДПС.
В ходе разбирательства также выяснилось, что мужчина в этом году уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и был лишен водительских прав. Возбуждено уголовное дело за повторную пьяную езду.
В Бурятии росгвардейцы заблокировали машину с пьяным водителем
Происшествия, Фото:
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