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Семь человек пострадали в ДТП со «скорой» в Иркутской области

Семь человек пострадали в ДТП со «скорой» в Иркутской области
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
В том числе пострадали медики и пациенты «скорой»

Автомобиль скорой медицинской помощи и «Лада Нива» столкнулись в субботу, 29 августа, вечером в Качугском районе Иркутской области. ДТП произошло вблизи посёлка Никилей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

По предварительной информации, в результате столкновения травмы получили семь человек. Это водитель скорой помощи, медицинский работник, четыре пациента, которых везли из медучреждения в Жигаловский район, а также пассажирка «Нивы».

По одной из версий, водитель скорой помощи мог уснуть за рулём и допустить столкновение с «Ладой».

Следователи начали доследственную проверку по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ДТП скорая
 
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