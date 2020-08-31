Возбуждено уголовное дело
В Амурской области в суд направлено уголовное дело жителя Бурятии, который обвиняется в публичном оскорблении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ст. 319 УК РФ).
Пьяный житель Бурятии, находясь в поезде, нарушал общественный порядок. В результате он был привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
В момент составления протокола мужчина в присутствии посторонних лиц в устной и неприличной форме оскорбил сотрудника полиции, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Житель Бурятии оскорбил полицейского в поезде
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