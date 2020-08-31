Бурятские спасатели сутки добирались до заболевшей участницы сплава





По информации ГУ МЧС по Иркутской области





27 августа в Иркутской области стало плохо участнице сплава, который проводился в верховьях реки Лена. 33-летней женщине требовалась госпитализация, из-за чего руководитель тургруппы попросил помощи у спасателей.Из-за непогоды авиацию отправить было невозможно. В район выдвинулись две группы Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС. Сотрудники Сахюртинского подразделения (Иркутская область) вышли на катере. Спасатели Северобайкальского поисково-спасательного подразделения (Бурятия) пешком более суток двигались вниз по течению реки Лены.Когда спасатели добрались до пострадавшей женщины, они поняли, что всё же необходимо задействовать вертолёт Ми-8 МЧС. Ведь счёт шёл на часы, а из-за труднодоступной местности и отсутствия транспортного сообщения экстренная эвакуация иными способами была невозможной.Окончательное решение о вылете было возложено на командира воздушного судна Владимира Московских.- Погодные условия были достаточно сложными. Поэтому мы выстраивали маршрут с учётом имеющихся рисков в облёт ряда территорий, где действовал циклон. Низкую облачность обходили над акваторией озера Байкал. Хочу отметить слаженную работу спасателей, которые учли и особенности местности, и плохую видимость, и сильный боковой ветер и подготовили заранее удобную площадку для посадки. Это значительно сэкономило время. Ими также была оказана грамотная медицинская помощь девушке - её состояние было удовлетворительным, что дало временную фору для выбора максимально безопасного маршрута в неблагоприятных условиях, - рассказал он.В 20 часов вечера 29 августа вертолёт Ми-8 доставил пострадавшую в аэропорт Иркутска. «Скорая» увезла её в областную Иркутскую клиническую больницу.