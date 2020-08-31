Иск в суд направил прокурор
Прокуратура Кижингинского района выяснила, что местный житель состоит на учёте в Кижингинской центральной районной больнице с апреля 2019 года с диагнозом «пагубное употребление наркотических средств». Мужчина имел водительские права, что создавало угрозу безопасности дорожного движения.
Прокурор района направил в суд административное исковое заявление о прекращении действия права управления транспортом этим наркоманом.
Хоринский районный суд требование прокурора удовлетворил. Решение суда вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии суд лишил наркомана водительских прав
Происшествия, Фото:
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