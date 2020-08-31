 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 августа

30 августа

Популярное

На Кругобайкальской железной дороге произошёл камнепад

На Кругобайкальской железной дороге произошёл камнепад
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Пассажиров отправили водным транспортом в Листвянку

28 августа движение поездов по Кругобайкальской железной дороге было временно приостановлено по причине камнепада. Он произошёл на 143км участка дороги Култук – Шарыжалгай, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Из-за камнепада пригородный поезд №6716 сообщением Порт Байкал – Слюдянка был возвращён в пункт отправления, пассажиры отправлены водным видом транспорта до посёлка Листвянка и далее в Иркутск. Пригородный поезд №6201 сообщением Слюдянка - Порт Байкал был отменён.

Пострадавших нет.

На месте работала спецтехника для восстановления железнодорожного пути и комиссия Восточно-Сибирской железной дороги.

Как сообщал «Байкал-Daily», 25 августа на 113 км Кругобайкальской железной дороги тепловоз с двумя открытыми платформами столкнулся с самоходной ручной дрезиной, на которой ехали рабочие. Погибли два человека.

кругобайкальская железная дорога камни
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На Кругобайкальской железной дороге произошёл камнепад
На Кругобайкальской железной дороге произошёл камнепад
Происшествия, 31.08.2020
Пассажиров отправили водным транспортом в Листвянку
Улан-удэнка, убивавшая за квартиры, просила смягчить режим содержания
Улан-удэнка, убивавшая за квартиры, просила смягчить режим содержания
Происшествия, 31.08.2020
Женщина-убийца просилась в более «мягкую» исправительную колонию
На пожаре в Улан-Удэ пострадал ребёнок
На пожаре в Улан-Удэ пострадал ребёнок
Происшествия, 30.08.2020
Мальчика госпитализировали в больницу
Улан-удэнец убил друга в гостиничном номере
Улан-удэнец убил друга в гостиничном номере
Происшествия, 29.08.2020
Вспышка агрессии обернулась для мужчины серьёзным сроком в колонии
В Бурятии прекратили поиски загадочно пропавшего мужчины
В Бурятии прекратили поиски загадочно пропавшего мужчины
Происшествия, 29.08.2020
Спасатели обследовали более 170 километров
В Бурятии пока не нашли трупы из Монголии
В Бурятии пока не нашли трупы из Монголии
Происшествия, 29.08.2020
Спасатели снова попытались найти утонувших граждан Монголии
Улан-удэнка украла телефон и продала за бесценок
Улан-удэнка украла телефон и продала за бесценок
Происшествия, 29.08.2020
Кража произошла во время застолья  
В Улан-Удэ пьяный водитель сбил электроопору
В Улан-Удэ пьяный водитель сбил электроопору
Происшествия, 29.08.2020
ДТП произошло ранним утром на Трубачеева
В Бурятии попавшую в ДТП машину отбросило на девочку
В Бурятии попавшую в ДТП машину отбросило на девочку
Происшествия, 29.08.2020
Девочку госпитализировали с подозрением на серьёзные травмы
В Бурятии снова резкий прирост больных COVID-19
В Бурятии снова резкий прирост больных COVID-19
Происшествия, 29.08.2020
Вновь коронавирусом за сутки заболели сразу более 50 человек

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^