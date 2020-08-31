Пассажиров отправили водным транспортом в Листвянку
28 августа движение поездов по Кругобайкальской железной дороге было временно приостановлено по причине камнепада. Он произошёл на 143км участка дороги Култук – Шарыжалгай, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
Из-за камнепада пригородный поезд №6716 сообщением Порт Байкал – Слюдянка был возвращён в пункт отправления, пассажиры отправлены водным видом транспорта до посёлка Листвянка и далее в Иркутск. Пригородный поезд №6201 сообщением Слюдянка - Порт Байкал был отменён.
Пострадавших нет.
На месте работала спецтехника для восстановления железнодорожного пути и комиссия Восточно-Сибирской железной дороги.
Как сообщал «Байкал-Daily», 25 августа на 113 км Кругобайкальской железной дороги тепловоз с двумя открытыми платформами столкнулся с самоходной ручной дрезиной, на которой ехали рабочие. Погибли два человека.
На Кругобайкальской железной дороге произошёл камнепад
Происшествия, Фото:
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