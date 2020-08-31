Женщина-убийца просилась в более «мягкую» исправительную колонию
В Улан-Удэ женщина-член ОПГ, убивавшей людей за квартиры, просила об улучшении условий отбывания наказания. Она подала ходатайство о переводе из исправительной колонии общего режима в колонию-поселение. В колонии-поселении осуждённые содержатся без охраны, но под надзором администрации; они могут свободно перемещаться по территории и покидать её с разрешения администрации.
В декабре 2009 года женщина была осуждена за убийство двух и более лиц, совершённое организованной группой из корыстных побуждений, а также за покушение на мошенничество и мошенничество в крупном размере.
Жительница Улан-Удэ была членом организованной преступной группы из восьми человек, которые с марта по октябрь 2007 года убили шесть владельцев квартир, выручив от продажи чужого жилья более 3,5 миллионов рублей. Женщина была приговорена к 19 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
В период исполнения приговора осуждённая 13 раз привлекалась к дисциплинарной ответственности за нарушения порядка отбывания наказания, её поведение не являлось стабильно правопослушным. Основания для перевода её в колонию-поселение отсутствовали.
- Не согласившись с решением Советского районного суда, отказавшего в переводе в колонию-поселение, осуждённая обжаловала его в Верховный суд республики. Суд апелляционной инстанции отклонил ее апелляционную жалобу и оставил оспариваемое постановление без изменений, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Улан-удэнка, убивавшая за квартиры, просила смягчить режим содержания
Происшествия, Фото:
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