Улан-удэнка, убивавшая за квартиры, просила смягчить режим содержания

Женщина-убийца просилась в более «мягкую» исправительную колонию



В Улан-Удэ женщина-член ОПГ, убивавшей людей за квартиры, просила об улучшении условий отбывания наказания. Она подала ходатайство о переводе из исправительной колонии общего режима в колонию-поселение. В колонии-поселении осуждённые содержатся без охраны, но под надзором администрации; они могут свободно перемещаться по территории и покидать её с разрешения администрации.



В декабре 2009 года женщина была осуждена за убийство двух и более лиц, совершённое организованной группой из корыстных побуждений, а также за покушение на мошенничество и мошенничество в крупном размере.



Жительница Улан-Удэ была членом организованной преступной группы из восьми человек, которые с марта по октябрь 2007 года убили шесть владельцев квартир, выручив от продажи чужого жилья более 3,5 миллионов рублей. Женщина была приговорена к 19 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



В период исполнения приговора осуждённая 13 раз привлекалась к дисциплинарной ответственности за нарушения порядка отбывания наказания, её поведение не являлось стабильно правопослушным. Основания для перевода её в колонию-поселение отсутствовали.



- Не согласившись с решением Советского районного суда, отказавшего в переводе в колонию-поселение, осуждённая обжаловала его в Верховный суд республики. Суд апелляционной инстанции отклонил ее апелляционную жалобу и оставил оспариваемое постановление без изменений, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.





