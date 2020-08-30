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На пожаре в Улан-Удэ пострадал ребёнок

На пожаре в Улан-Удэ пострадал ребёнок
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Мальчика госпитализировали в больницу

29 августа произошёл пожар в частном доме в Октябрьском районе Улан-Удэ. На момент прибытия первого подразделения из дома шёл дым.

В результате пожара пострадал 11-летний ребёнок. Мальчик был травмирован и госпитализирован в Детскую республиканскую клиническую больницу.

Огнём повреждена комната площадью 15 кв.м., закопчены стены дома.

Всего к тушению привлекались 8 человек и 3 единицы техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. Пожарным потребовалось 8 минут для полной ликвидации очага.

Предварительная причина возгорания - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
пожар
 
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