На пожаре в Улан-Удэ пострадал ребёнок

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Мальчика госпитализировали в больницу



29 августа произошёл пожар в частном доме в Октябрьском районе Улан-Удэ. На момент прибытия первого подразделения из дома шёл дым.



В результате пожара пострадал 11-летний ребёнок. Мальчик был травмирован и госпитализирован в Детскую республиканскую клиническую больницу.



Огнём повреждена комната площадью 15 кв.м., закопчены стены дома.



Всего к тушению привлекались 8 человек и 3 единицы техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. Пожарным потребовалось 8 минут для полной ликвидации очага.



Предварительная причина возгорания - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

