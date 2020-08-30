Мальчика госпитализировали в больницу
29 августа произошёл пожар в частном доме в Октябрьском районе Улан-Удэ. На момент прибытия первого подразделения из дома шёл дым.
В результате пожара пострадал 11-летний ребёнок. Мальчик был травмирован и госпитализирован в Детскую республиканскую клиническую больницу.
Огнём повреждена комната площадью 15 кв.м., закопчены стены дома.
Всего к тушению привлекались 8 человек и 3 единицы техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. Пожарным потребовалось 8 минут для полной ликвидации очага.
Предварительная причина возгорания - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
На пожаре в Улан-Удэ пострадал ребёнок
Происшествия, Фото:
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