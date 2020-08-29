Молодая мать предстала перед судом
23-летняя жительница Улан-Удэ признана виновной в краже золотой цепочки стоимостью 45 тысяч рублей.
Преступление произошло в марте. Пара сняла номер в гостинице. Во время пылких объятий девушка, обнимая кавалера за шею, незаметно отстегнула застёжку и сняла с шеи золотую цепь.
Мужчина спохватился не сразу. В тот вечер девушка спокойно ушла из номера, а затем продала цепочку. Как бы то ни было, кража была раскрыта, а воровка предстала перед судом.
- При назначении наказания суд учёл смягчающие наказания: полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении маленького ребёнка, отсутствие близких родственников, - сообщили в пресс-службе Советского районного суда Улан-Удэ.
Приговором суда девушке назначен один год условно с испытательным сроком два года. Приговор вступил в законную силу.
Улан-удэнка в гостинице во время объятий с мужчиной обокрала его
Происшествия, Фото:
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