Улан-удэнка в гостинице во время объятий с мужчиной обокрала его

Молодая мать предстала перед судом



23-летняя жительница Улан-Удэ признана виновной в краже золотой цепочки стоимостью 45 тысяч рублей.



Преступление произошло в марте. Пара сняла номер в гостинице. Во время пылких объятий девушка, обнимая кавалера за шею, незаметно отстегнула застёжку и сняла с шеи золотую цепь.



Мужчина спохватился не сразу. В тот вечер девушка спокойно ушла из номера, а затем продала цепочку. Как бы то ни было, кража была раскрыта, а воровка предстала перед судом.



- При назначении наказания суд учёл смягчающие наказания: полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении маленького ребёнка, отсутствие близких родственников, - сообщили в пресс-службе Советского районного суда Улан-Удэ.



Приговором суда девушке назначен один год условно с испытательным сроком два года. Приговор вступил в законную силу.

