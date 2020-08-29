Вспышка агрессии обернулась для мужчины серьёзным сроком в колонии
Улан-удэнца осудили за избиение своего друга до смерти в гостиничном номере, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.
Трое приятелей веселились в гостиничном номере, распивая спиртное. В какой-то момент вспыхнула ссора, и один мужчина ударил приятеля в голову, уронив на пол. На этом мужчина не успокоился и нанёс ещё около 10 ударов руками и ногами по голове и телу. От полученных травм его друг скончался.
На мужчину возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.
В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл привлечение к уголовной ответственности впервые, наличие несовершеннолетнего ребёнка, положительную характеристику. Отягчающих обстоятельств не установлено.
Приговором суда ему назначено 10 лет в исправительной колонии строгого режима.
У погибшего была жена, она подала иск о компенсации морального вреда. Суд удовлетворил гражданский иск супруги частично, взыскав в пользу женщины миллион рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
Улан-удэнец убил друга в гостиничном номере
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Вспышка агрессии обернулась для мужчины серьёзным сроком в колонии
Спасатели обследовали более 170 километров
Спасатели снова попытались найти утонувших граждан Монголии
Кража произошла во время застолья
Мужчина отдыхал в Энхалуке
ДТП произошло ранним утром на Трубачеева
С ним вели долгие переговоры
Девочку госпитализировали с подозрением на серьёзные травмы
Вновь коронавирусом за сутки заболели сразу более 50 человек
Пациент перед смертью почти месяц был на ИВЛ
У пьяного парня не оказалось водительских прав
Произошла эта неприятность вечером
У умершей женщины были тяжёлые сопутствующие патологии
Бурятский омбудсмен посетила Наталью Бухольцеву в ИВС
Мошенник вымогал презенты для комиссии, которая, якобы, должна была прийти с проверкой