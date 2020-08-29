Улан-удэнец убил друга в гостиничном номере

Вспышка агрессии обернулась для мужчины серьёзным сроком в колонии



Улан-удэнца осудили за избиение своего друга до смерти в гостиничном номере, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.



Трое приятелей веселились в гостиничном номере, распивая спиртное. В какой-то момент вспыхнула ссора, и один мужчина ударил приятеля в голову, уронив на пол. На этом мужчина не успокоился и нанёс ещё около 10 ударов руками и ногами по голове и телу. От полученных травм его друг скончался.



На мужчину возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.



В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл привлечение к уголовной ответственности впервые, наличие несовершеннолетнего ребёнка, положительную характеристику. Отягчающих обстоятельств не установлено.



Приговором суда ему назначено 10 лет в исправительной колонии строгого режима.



У погибшего была жена, она подала иск о компенсации морального вреда. Суд удовлетворил гражданский иск супруги частично, взыскав в пользу женщины миллион рублей.



Приговор не вступил в законную силу.

