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В Бурятии прекратили поиски загадочно пропавшего мужчины

В Бурятии прекратили поиски загадочно пропавшего мужчины
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Спасатели обследовали более 170 километров

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии с конца июля не могут найти жителя села Романовка Баунтовского района Бурятии.

29 июля мужчина находился на берегу реки Витим со своими товарищами. Через некоторое время друзья уехали в магазин, а он остался один на берегу. С тех пор его больше не видели.

Спасатели предполагают, что мужчина находился в машине и хотел уехать, но автомобиль скатился по берегу в реку.

Автомобиль позже нашли в четырёх километрах от того самого места, но мужчина пропал бесследно.

- При поиске пропавшего месяц назад мужчины спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы обследовали 172 км акватории и береговой линии реки Витим в Баунтовском районе. Поиски результатов не дали, работы завершены, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС. 
пропавшие без вести спасатели
 
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