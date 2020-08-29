Спасатели обследовали более 170 километров
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии с конца июля не могут найти жителя села Романовка Баунтовского района Бурятии.
29 июля мужчина находился на берегу реки Витим со своими товарищами. Через некоторое время друзья уехали в магазин, а он остался один на берегу. С тех пор его больше не видели.
Спасатели предполагают, что мужчина находился в машине и хотел уехать, но автомобиль скатился по берегу в реку.
Автомобиль позже нашли в четырёх километрах от того самого места, но мужчина пропал бесследно.
- При поиске пропавшего месяц назад мужчины спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы обследовали 172 км акватории и береговой линии реки Витим в Баунтовском районе. Поиски результатов не дали, работы завершены, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии прекратили поиски загадочно пропавшего мужчины
Происшествия, Фото:
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