Спасатели снова попытались найти утонувших граждан Монголии
Вчера, 28 августа спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали на повторные поиски граждан Монголии, утонувших 18 августа на реке Селенга в своей стране.
Как сообщал «Байкал-Daily», тела унесло течением в Бурятию.
- Спасатели обследовали акваторию и береговую линию Селенги выше по течению в пригороде Улан-Удэ. За сутки было обследовано 40 км. Поиск результатов не дал, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии пока не нашли трупы из Монголии
Происшествия, Фото:
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