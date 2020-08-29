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Улан-удэнкак украла телефон и продала за бесценок

Улан-удэнкак украла телефон и продала за бесценок
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Кража произошла во время застолья

Вечером 11 августа в дежурную часть отделения полиции в Онохое поступило сообщение от 29-летнего улан-удэнца о краже сотового телефона.

Мужчина рассказал полицейским, что находился в гостях у родственницы в садоводческом товариществе Заиграевского района. Во время распития спиртного к ним присоединилась ещё одна дальняя родственница хозяйки дома. После застолья мужчина обнаружил пропажу сотового телефона стоимостью 13 тысяч рублей.

По подозрению в краже полицейские задержали ранее не судимую 28-летнюю улан-удэнку. Женщина украла сотовый телефон и спустя некоторое время продала его за бесценок.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».


кража
 
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