Кража произошла во время застолья
Вечером 11 августа в дежурную часть отделения полиции в Онохое поступило сообщение от 29-летнего улан-удэнца о краже сотового телефона.
Мужчина рассказал полицейским, что находился в гостях у родственницы в садоводческом товариществе Заиграевского района. Во время распития спиртного к ним присоединилась ещё одна дальняя родственница хозяйки дома. После застолья мужчина обнаружил пропажу сотового телефона стоимостью 13 тысяч рублей.
По подозрению в краже полицейские задержали ранее не судимую 28-летнюю улан-удэнку. Женщина украла сотовый телефон и спустя некоторое время продала его за бесценок.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Улан-удэнкак украла телефон и продала за бесценок
Происшествия, Фото:
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