В Бурятии хабаровчанина обокрали во время отдыха на Байкале

Мужчина отдыхал в Энхалуке



Пресс-служба МВД по Бурятии рассказала о раскрытии кражи, совершённой на Байкале ещё прошлым летом. В конце июля 2019 года в отделение полиции в Кабанском районе обратился житель Хабаровского края с заявлением о краже сотового телефона.



Мужчина отдыхал с друзьями в кафе на побережье Байкала в селе Новый Энхалук. Он отвлёкся на некоторое время и лишился телефона, который лежал на столе. Ущерб хабаровчанин оценил в 10 тысяч рублей.



Спустя несколько месяцев украденный телефон был включен, тогда и стало ясно, кто вор.



Как выяснилось, 20-летний ранее судимый житель села Тресков, украв сотовый телефон, перевёл со счёта, привязанного к сим-карте, более четырёх тысяч рублей на счёт своего знакомого. После чего спрятал телефон и не пользовался им несколько месяцев.



Телефон сотрудники полиции изъяли. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».





