Мужчина отдыхал в Энхалуке
Пресс-служба МВД по Бурятии рассказала о раскрытии кражи, совершённой на Байкале ещё прошлым летом. В конце июля 2019 года в отделение полиции в Кабанском районе обратился житель Хабаровского края с заявлением о краже сотового телефона.
Мужчина отдыхал с друзьями в кафе на побережье Байкала в селе Новый Энхалук. Он отвлёкся на некоторое время и лишился телефона, который лежал на столе. Ущерб хабаровчанин оценил в 10 тысяч рублей.
Спустя несколько месяцев украденный телефон был включен, тогда и стало ясно, кто вор.
Как выяснилось, 20-летний ранее судимый житель села Тресков, украв сотовый телефон, перевёл со счёта, привязанного к сим-карте, более четырёх тысяч рублей на счёт своего знакомого. После чего спрятал телефон и не пользовался им несколько месяцев.
Телефон сотрудники полиции изъяли. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».
В Бурятии хабаровчанина обокрали во время отдыха на Байкале
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