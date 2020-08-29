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В Улан-Удэ мужчину на Селенгинском мосту спасли от суицида

В Улан-Удэ мужчину на Селенгинском мосту спасли от суицида
Происшествия,  Фото:управление по ЧС
С ним вели долгие переговоры

В пятницу, 28 августа, на старом Селенгинском мосту в Улан-Удэ спасли мужчину, который планировал совершить попытку суицида. Спасатели получили сигнал через службу «112» в 17.08 часов, сообщили в управлении по ЧС администрации Улан-Удэ.

Как выяснилось, мужчине 32 года. Спасатели начали с ним переговоры. Сперва он отказывался идти на контакт и не допускал приближения к нему специалистов.

Лишь в 18.30 часов после продолжительных разговоров мужчина отказался от своей страшной задумки.

- С мужчиной занимались правоохранительные органы для выяснения всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в управлении по ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», в июле мэрия Улан-Удэ пообещала «капитально» перекрыть старый Селенгинский мост. На него вновь обратили внимание после того, как на видео засняли сигающих в реку с моста юных купальщиков. Установленное давно металлическое ограждение и предупреждающая табличка «Проход запрещён! Опасная зона!» любителей погулять по старому мосту не останавливали.


мост спасатели
 
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