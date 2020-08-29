Произошла эта неприятность вечером
В пятницу, 28 августа, в Улан-Удэ в колодце в районе улицы Модогоева 1 понадобился ремонт задвижки. Из-за этого было закрыто холодное водоснабжение потребителям ул. Водопроводная 3, ул. Пристанская 4, ул. Партизанская 25,27,28,29,29а,31,33,33а.
Воды не было три часа, с 19 до 22 часов, сообщили оперативные службы города.
В Улан-Удэ 10 домов три часа были без холодной воды
Происшествия, Фото:
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