В Улан-Удэ 10 домов три часа были без холодной воды

Произошла эта неприятность вечером



В пятницу, 28 августа, в Улан-Удэ в колодце в районе улицы Модогоева 1 понадобился ремонт задвижки. Из-за этого было закрыто холодное водоснабжение потребителям ул. Водопроводная 3, ул. Пристанская 4, ул. Партизанская 25,27,28,29,29а,31,33,33а.



Воды не было три часа, с 19 до 22 часов, сообщили оперативные службы города.

