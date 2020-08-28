У умершей женщины были тяжёлые сопутствующие патологии
По данным на 28 августа, в Забайкальском крае число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 4541, за сутки выявили 24 больных. Вылечены и выписаны из медицинских учреждений 4178 человек, в том числе 28 пациентов за последние сутки.
Зарегистрировано 56 летальных случаев. Подтверждена причина смерти от COVID-19 у скончавшейся 63-летней женщины, которая также имела тяжёлые сопутствующие патологии.
Заболевание зафиксировано в Чите, Александрово-Заводском, Акшинском, Балейском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском, Тунгиро-Олекминском и Приаргунском районах края.
В Забайкалье сохраняются режим самоизоляции для пожилых людей, обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции.
В Бурятии на сегодня 5136 случаев заражения COVID-19. Суточный прирост составил 49 человек. Выписались из больниц 4342 человека, умерло 50 человек. Проходят лечение в стационарах республики 423 больных. На амбулаторном лечении находится 321 пациент.
В Забайкалье скончался 56-й больной коронавирусом
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
У умершей женщины были тяжёлые сопутствующие патологии
Бурятский омбудсмен посетила Наталью Бухольцеву в ИВС
Мошенник вымогал презенты для комиссии, которая, якобы, должна была прийти с проверкой
Деньги он потратил на «увеселительные мероприятия»
Молодые люди разбежались в разные стороны
В Бурятии на 10% выросло количество нарушений из-за обрыва проводов
Жители 113 квартала остались без холодной воды
Дома залило с первый по пятый этажи, в квартирах настоящее бедствие. Видео с места
Вознаграждение объявили для добровольцев, которые помогут найти пропавших
Ещё живого потерпевшего прохожие приняли за пьяного и проходили мимо
Направлено заявление в прокуратуру и Следственное управление
Гружённый техникой тягач загорелся на трассе
Продолжаются поиски жителя Романовки, исчезнувшего при загадочных обстоятельствах
Полицейские уже поджидали наркоманов на выходе
Друзья решили открыть дорогой виски на Новый год