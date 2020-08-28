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В Забайкалье скончался 56-й больной коронавирусом

В Забайкалье скончался 56-й больной коронавирусом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
У умершей женщины были тяжёлые сопутствующие патологии

По данным на 28 августа, в Забайкальском крае число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 4541, за сутки выявили 24 больных. Вылечены и выписаны из медицинских учреждений 4178 человек, в том числе 28 пациентов за последние сутки.

Зарегистрировано 56 летальных случаев. Подтверждена причина смерти от COVID-19 у скончавшейся 63-летней женщины, которая также имела тяжёлые сопутствующие патологии.

Заболевание зафиксировано в Чите, Александрово-Заводском, Акшинском, Балейском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском, Тунгиро-Олекминском и Приаргунском районах края.

В Забайкалье сохраняются режим самоизоляции для пожилых людей, обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции.

В Бурятии на сегодня 5136 случаев заражения COVID-19. Суточный прирост составил 49 человек. Выписались из больниц 4342 человека, умерло 50 человек. Проходят лечение в стационарах республики 423 больных. На амбулаторном лечении находится 321 пациент.
смерть коронавирус
 
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