Деньги он потратил на «увеселительные мероприятия»
В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в краже в питейном заведении. Преступление произошло ночью 14 января. Неизвестный украл телефон с лежащими в чехле-книжке деньгами у 34-летнего улан-удэнца. Имущество принадлежало сожительнице мужчины, с которой он отдыхал в баре. Ущерб составил более 40 тысяч рублей.
Подозреваемым оказался 21-летний посетитель. После беседы на улице, когда потерпевший направился обратно в заведение, он незаметно вынул из кармана его куртки гаджет.
Установлено, что телефон подозреваемый сбыл прохожему. Деньги в сумме 10 тысяч рублей потратил на дальнейшие «увеселительные мероприятия».
- Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и очередную кражу совершил, будучи условно осужденным. Нигде не работает. Возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 158 УК РФ. Фигурант заключен под стражу, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнец украл телефон с деньгами у собеседника возле бара
Происшествия, Фото:
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