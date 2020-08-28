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Улан-удэнец украл телефон с деньгами у собеседника возле бара

Улан-удэнец украл телефон с деньгами у собеседника возле бара
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Деньги он потратил на «увеселительные мероприятия»

В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в краже в питейном заведении. Преступление произошло ночью 14 января. Неизвестный украл телефон с лежащими в чехле-книжке деньгами у 34-летнего улан-удэнца. Имущество принадлежало сожительнице мужчины, с которой он отдыхал в баре. Ущерб составил более 40 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался 21-летний посетитель. После беседы на улице, когда потерпевший направился обратно в заведение, он незаметно вынул из кармана его куртки гаджет.

Установлено, что телефон подозреваемый сбыл прохожему. Деньги в сумме 10 тысяч рублей потратил на дальнейшие «увеселительные мероприятия».

- Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и очередную кражу совершил, будучи условно осужденным. Нигде не работает. Возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 158 УК РФ. Фигурант заключен под стражу, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
кража
 
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