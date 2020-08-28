В Иркутской области угонщики пытались убежать от полиции

Молодые люди разбежались в разные стороны



27 августа в городе Усть-Кут Иркутской области у 38-летнего местного жителя угнали автомобиль «ГАЗ-27527 Соболь». Он припарковал его во дворе своего дом, а утром его не обнаружил.



На поиск автомашины были ориентированы наружные наряды ГИБДД и ППС. Во время дежурства недалеко от места преступления инспекторы ДПС обнаружили подходящий под описание автомобиль. При появлении полицейских из машины выбежали двое молодых людей и быстро направились в разные стороны.



Полицейские начали преследование и задержали подозреваемых. Ими оказались два местных жителя.



В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.





