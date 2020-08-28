В Улан-Удэ произошла коммунальная авария

Жители 113 квартала остались без холодной воды



Сегодня в связи с порывом на водоводе было прекращена подача холодной воды в жилые дома 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 8, 10 в 113 микрорайоне Улан-Удэ.



Сейчас ремонтная бригада ведёт аварийно-восстановительные работы возле дома № 1 в 113 микрорайоне. Специалисты пытаются наладить водоснабжение по временной схеме, сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал».



В ходе земляных работ выяснилось, что порыв произошёл на глубине около пяти метров в стальной трубе диаметром 200 мм. Дополнительная сложность была в том, что труба находится в кожухе, поэтому труднее найти конкретное место утечки.



- Для того, чтобы дать воду потребителям как можно раньше, было принято решение временно заблокировать аварийный участок и пустить воду с двух концов данного водопровода. Если это удастся, дальнейшие работы по устранению последствий аварии будут вестись без ограничения водоснабжения, - отметили в МУП «Водоканал».



Людям, оставшимся без холодной воды, её подвозят. Машина стоит между домами №№ 1 и 3.

