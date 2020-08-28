В Бурятии на 10% выросло количество нарушений из-за обрыва проводов
27 августа во время земляных работ вблизи дома №1 в 113 квартале города Улан-Удэ специалисты сторонней организации оборвали кабель линии электропередачи. В результате более 1000 жителей квартала, а также детский сад, поликлиника и школа оставались без света 1 час 42 минуты. Специалисты «Россети Сибирь» были вынуждены прекратить плановые ремонтные работы по подготовке к зиме и в экстренном порядке заниматься восстановлением электроснабжения потребителей.
И это уже не первое подобное ЧП с начала месяца. Неделю назад порыв кабеля сторонней организацией едва не оставил без света весь центр города.
- Порывы кабеля сторонними организациями принимают массовый характер. Недели не проходит без таких происшествий. А иногда и три-четыре случая за неделю. По сравнению с прошлым годом число происшествий увеличилось на 10%. Это очень серьёзно сказывается на эффективности подготовки к зиме и значительно увеличивает финансовые расходы энергокомпании. Приходится прекращать выполнение плановых работ по подготовке к зиме, передислоцировать спецтехнику, направлять на работу персонал – зачастую во внеурочное время. Энергетикам приходится работать в авральном режиме, а потом ещё и выполнять плановые ремонты. Ситуация очень серьёзная, – рассказал директор производственного отделения Городские электрические сети филиала компании «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго» Сергей Стариков.
Энергетики просят перед началом земляных работ обращаться в компанию «Россети Сибирь» в Бурятии, чтобы специалисты указали место расположения кабеля, и подобные ситуации не возникали, а также проводить ремонтные и строительные работы с соблюдением всех правил.
В Улан-Удэ опять оборвали кабель электропередачи
Происшествия, Фото:
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