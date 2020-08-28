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Родные пилотов пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2 объявили вознаграждение

Родные пилотов пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2 объявили вознаграждение
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Вознаграждение объявили для добровольцев, которые помогут найти пропавших

Родственники пилотов пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2 объявили вознаграждение в размере 100 тысяч рублей добровольцам, которые смогут помочь найти пропавших. Об этом они сообщили в соцсетях.

Как сообщал «Байкал-Daily», самолёт Ан-2 авиакомпании «Феникс» 19 июля вылетел из села Кырен Тункинского района. На момент вылета на борту находилось четыре командира прибывших воздушных судов, один пилот-инструктор и второй пилот. В контрольное время экипаж не вышел на связь и до наступления тёмного времени не вернулся.

Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения самолёта через три после пропажи борта. Родственница одного из пропавших пилотов Марина Казакова рассказывала, что они обращались к шаманам и гадалкам. Они давали разные прогнозы, но в итоге все оказались безрезультатными.

- От лица родственников пропавших летчиков, которые перестали выходить на связь вечером 19 июля на легкомоторном самолете Ан-2, обращаемся к вам за помощью. За эти 1,5 месяца мы обращались во всевозможные инстанции, писали в СМИ, нанимали группы охотников и самостоятельно выезжали на поиски, но самолет по сей день не обнаружен. На борту находилось 6 человек - 2 пилота и 4 пассажира: Мациевский Виталий, Ушаков Николай, Боев Олег, Никитушкин Андрей, Побокин Павел, Понеделков Эдуард, - пишет родственница.

Напомним, экипаж пропавшего Ан-2 авиакомпании «Феникс» называли опытнейшим. Также отмечалось, что самолёт был в исправном техническом состоянии.

- Мы не можем опустить руки и прилагаем все усилия, чтобы поиски не останавливались. Мы готовы объявить вознаграждение в размере 100 000 рублей тем добровольцам (охотникам, грибникам, сборщикам кедровых орехов, местным жителям), которые смогут помочь нам найти наших близких и сообщить о местонахождении самолёта, - сообщили родственники пропавших.

Контакты для связи:

1) 89193758580 (Галина)
2) 89189610698 (Зинаида)

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях удалось запеленговать телефоны пилотов пропавшего самолёта. Однако квадрат поиска очень большой.
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