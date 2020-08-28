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Улан-удэнца будут судить за убийство дальнего родственника

Улан-удэнца будут судить за убийство дальнего родственника
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ещё живого потерпевшего прохожие приняли за пьяного и проходили мимо

В Улан-Удэ следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, мужчина проживал в дачном домике в коллективном саду «Набережный» вместе с дальним родственником. 24 мая этого года они с утра вместе употребляли спиртные напитки. Ночью после застолья между пьяными мужчинами из-за незначительного повода произошла ссора, переросшая в потасовку.

Обвиняемый схватил топор и обухом с силой несколько раз ударил по голове собутыльника. Потерпевший, спасаясь, выбежал из дома, дошел до соседней улицы, где упал и потерял сознание.

Как сообщал «Байкал-Daily», многие местные жители утром, проходя мимо, видели его, слышали хрипы, но никто не подошел и не оказал помощь, считая, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Чуть позже потерпевший скончался.

- Обвиняемый при допросах уверял следствие, что не хотел совершать убийство, так как бил противника по голове обухом топора, а не лезвием. Однако его доводы о неосторожном причинении смерти опровергнуты собранными доказательствами и результатами экспертиз, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.


убийство
 
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