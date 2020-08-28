В Иркутске заявили о признаках мошенничества с прошлогодним снегом

Направлено заявление в прокуратуру и Следственное управление
Депутаты Думы Иркутска, администрация города и муниципальное предприятие «Служба эксплуатации мостов Иркутска» проверят исполнение контрактов по вывозу снега зимой 2019-20 годов. Информация об этом появилась на сайте городской Думы.
Директор МУП «Служба эксплуатации мостов Иркутска» Даниил Бубнов сообщил, что в ходе предварительной проверки были выявлены признаки мошенничества в действиях руководства подрядной организации.
– У муниципального предприятия был заключен контракт с компанией «СтройКо». В ходе проверок возникли вопросы по местам вывоза снега. МУП запросил информацию о других контрактах муниципалитета с данной подрядной организацией. Выяснилось, что в декабре 2019 года «СтройКо» отчиталось о проделанных работах в Правобережном округе. Была предоставлена справка, согласно которой МУП «СЭМ Иркутска» приняло более 96 тонн снега на свои отстойники. Однако на снегоотвалы нашего предприятия «СтройКо» данные объёмы снега не вывозила, такую справку мы не выдавали, – рассказал Даниил Бубнов.
По данному факту МУП «СЭМ Иркутска» направила заявление в прокуратуру Иркутской области и Следственное управление с просьбой провести проверку по указанным фактам и дать юридическую оценку действиям руководителя ООО «СтройКо».
Председатель постоянной комиссии Думы Иркутска по ЖКХ и благоустройству Юрий Коренев отметил, что депутаты неоднократно обсуждали проблемы, связанные с вывозом снега. Среди них неточная информация о количестве и местах расположения снегоотвалов, непрозрачность работы субподрядчиков и принципов расходования бюджетных средств.
– По мнению специалистов, количество выделяемых денег не соответствует объему осадков. То есть, если много снега, то требуется большая сумма. Мало снега – все равно требуются значительные средства. Вразумительных комментариев на этот счет депутаты получить не могли. Также сложно проконтролировать, где именно складируется снег и реальный объем этого снега. В общем, в этом направлении, очевидно, существуют проблемы, которые требуют тщательного контроля и соответствующего решения, – сказал депутат.
В Иркутске заявили о признаках мошенничества с прошлогодним снегом
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ещё живого потерпевшего прохожие приняли за пьяного и проходили мимо
Направлено заявление в прокуратуру и Следственное управление
Гружённый техникой тягач загорелся на трассе
Продолжаются поиски жителя Романовки, исчезнувшего при загадочных обстоятельствах
Полицейские уже поджидали наркоманов на выходе
Друзья решили открыть дорогой виски на Новый год
Пропавшую женщину нашли мокрой и замёрзшей
Незаконная охота выявлена в Петровск-Забайкальском районе
Вылечились более 14 тысяч человек
Спустя 13 лет раскрыли убийство девочки
18-летнего парня подозревают в оскорблении чувств верующих
Спасителям пришлось лезть в горящую пекарню через маленькое окошечко
Отец поставил ребёнка на подоконник и отвлёкся
Авария произошла в тёмное время суток
Общее число случаев заражений COVID-19 превысило 5100