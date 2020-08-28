 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 августа

27 августа

Популярное

В Иркутске заявили о признаках мошенничества с прошлогодним снегом

В Иркутске заявили о признаках мошенничества с прошлогодним снегом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Направлено заявление в прокуратуру и Следственное управление

Депутаты Думы Иркутска, администрация города и муниципальное предприятие «Служба эксплуатации мостов Иркутска» проверят исполнение контрактов по вывозу снега зимой 2019-20 годов. Информация об этом появилась на сайте городской Думы.

Директор МУП «Служба эксплуатации мостов Иркутска» Даниил Бубнов сообщил, что в ходе предварительной проверки были выявлены признаки мошенничества в действиях руководства подрядной организации.

– У муниципального предприятия был заключен контракт с компанией «СтройКо». В ходе проверок возникли вопросы по местам вывоза снега. МУП запросил информацию о других контрактах муниципалитета с данной подрядной организацией. Выяснилось, что в декабре 2019 года «СтройКо» отчиталось о проделанных работах в Правобережном округе. Была предоставлена справка, согласно которой МУП «СЭМ Иркутска» приняло более 96 тонн снега на свои отстойники. Однако на снегоотвалы нашего предприятия «СтройКо» данные объёмы снега не вывозила, такую справку мы не выдавали, – рассказал Даниил Бубнов.

По данному факту МУП «СЭМ Иркутска» направила заявление в прокуратуру Иркутской области и Следственное управление с просьбой провести проверку по указанным фактам и дать юридическую оценку действиям руководителя ООО «СтройКо».

Председатель постоянной комиссии Думы Иркутска по ЖКХ и благоустройству Юрий Коренев отметил, что депутаты неоднократно обсуждали проблемы, связанные с вывозом снега. Среди них неточная информация о количестве и местах расположения снегоотвалов, непрозрачность работы субподрядчиков и принципов расходования бюджетных средств.

– По мнению специалистов, количество выделяемых денег не соответствует объему осадков. То есть, если много снега, то требуется большая сумма. Мало снега – все равно требуются значительные средства. Вразумительных комментариев на этот счет депутаты получить не могли. Также сложно проконтролировать, где именно складируется снег и реальный объем этого снега. В общем, в этом направлении, очевидно, существуют проблемы, которые требуют тщательного контроля и соответствующего решения, – сказал депутат.
снег
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнца будут судить за убийство дальнего родственника
Улан-удэнца будут судить за убийство дальнего родственника
Происшествия, 28.08.2020
Ещё живого потерпевшего прохожие приняли за пьяного и проходили мимо
В Иркутске заявили о признаках мошенничества с прошлогодним снегом
В Иркутске заявили о признаках мошенничества с прошлогодним снегом
Происшествия, 28.08.2020
Направлено заявление в прокуратуру и Следственное управление
В Бурятии из-за взорвавшегося колеса загорелся тягач
В Бурятии из-за взорвавшегося колеса загорелся тягач
Происшествия, 28.08.2020
Гружённый техникой тягач загорелся на трассе
В Бурятии так и не нашли пропавшего на берегу реки мужчину
В Бурятии так и не нашли пропавшего на берегу реки мужчину
Происшествия, 28.08.2020
Продолжаются поиски жителя Романовки, исчезнувшего при загадочных обстоятельствах
В Улан-Удэ осудили наркоманов, забравших закладку из подъезда
В Улан-Удэ осудили наркоманов, забравших закладку из подъезда
Происшествия, 28.08.2020
Полицейские уже поджидали наркоманов на выходе
Двое улан-удэнцев украли виски за 35 тысяч рублей
Двое улан-удэнцев украли виски за 35 тысяч рублей
Происшествия, 28.08.2020
Друзья решили открыть дорогой виски на Новый год
В Бурятии поход за рыжиками едва не привёл к трагедии
В Бурятии поход за рыжиками едва не привёл к трагедии
Происшествия, 28.08.2020
Пропавшую женщину нашли мокрой и замёрзшей
В Забайкалье браконьеры убили косулю
В Забайкалье браконьеры убили косулю
Происшествия, 28.08.2020
Незаконная охота выявлена в Петровск-Забайкальском районе
В Иркутской адвоката задержали за убийство девочки
В Иркутской адвоката задержали за убийство девочки
Происшествия, 28.08.2020
Спустя 13 лет раскрыли убийство девочки
На прикурившего от церковной свечи читинца возбудили уголовное дело
На прикурившего от церковной свечи читинца возбудили уголовное дело
Происшествия, 28.08.2020
18-летнего парня подозревают в оскорблении чувств верующих
Искали на ощупь: В Бурятии росгвардейцы спасли женщину на пожаре
Искали на ощупь: В Бурятии росгвардейцы спасли женщину на пожаре
Происшествия, 28.08.2020
Спасителям пришлось лезть в горящую пекарню через маленькое окошечко
В Иркутске возбудили уголовное дело из-за падения малыша из окна
В Иркутске возбудили уголовное дело из-за падения малыша из окна
Происшествия, 28.08.2020
Отец поставил ребёнка на подоконник и отвлёкся  
В Бурятии насмерть задавили пьяного пешехода
В Бурятии насмерть задавили пьяного пешехода
Происшествия, 28.08.2020
Авария произошла в тёмное время суток  
Коронавирусом в Бурятии заразились ещё 49 человек
Коронавирусом в Бурятии заразились ещё 49 человек
Происшествия, 28.08.2020
Общее число случаев заражений COVID-19 превысило 5100

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^