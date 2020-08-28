В Бурятии из-за взорвавшегося колеса загорелся тягач

Огонь с горящего колеса перешёл на перевозимый погрузчик.





К моменту прибытия пожарных из села Ильинка огонь охватил два колеса прицепа и два колеса погрузчика. Пожарные оперативно ликвидировали загорание и не допустили уничтожения техники, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.







Вечером 27 августа на трассе вблизи села Мостовка Прибайкальского района Бурятии у тягача, перевозящего автопогрузчик, взорвалось и загорелось колесо.Водитель вызвал пожарных, отцепил трал и приступил к тушению.До прибытия пожарных водитель и другие автомобилисты, пришедшие на помощь, пытались сдерживать пламя с помощью огнетушителей и песка, однако огонь распространялся по технике.