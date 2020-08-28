Продолжаются поиски жителя Романовки, исчезнувшего при загадочных обстоятельствах
В Бурятии продолжают искать мужчину, чья машина была найдена, а он сам исчез.
Как сообщал «Байкал-Daily», 29 июля житель села Романовка находился на берегу реки Витим со своими товарищами. Через некоторое время друзья уехал в магазин, а он остался один на берегу. С тех пор его не видели.
Спасатели предполагают, что мужчина находился в машине и хотел уехать, но автомобиль скатился по берегу в реку.
6 августа спасатели нашли эту машину в 4 км от места происшествия. После этого поиски были приостановлены.
- 25 августа спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы вновь выехали на поиски. За два прошедших дня они обследовали 92 км. реки и береговой линии. Сегодня поиски продолжатся, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии так и не нашли пропавшего на берегу реки мужчину
Происшествия, Фото:
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