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В Бурятии так и не нашли пропавшего на берегу реки мужчину

В Бурятии так и не нашли пропавшего на берегу реки мужчину
Происшествия,  Фото:из архива
Продолжаются поиски жителя Романовки, исчезнувшего при загадочных обстоятельствах

В Бурятии продолжают искать мужчину, чья машина была найдена, а он сам исчез.

Как сообщал «Байкал-Daily», 29 июля житель села Романовка находился на берегу реки Витим со своими товарищами. Через некоторое время друзья уехал в магазин, а он остался один на берегу. С тех пор его не видели.

Спасатели предполагают, что мужчина находился в машине и хотел уехать, но автомобиль скатился по берегу в реку.

6 августа спасатели нашли эту машину в 4 км от места происшествия. После этого поиски были приостановлены.

- 25 августа спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы вновь выехали на поиски. За два прошедших дня они обследовали 92 км. реки и береговой линии. Сегодня поиски продолжатся, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.


пропавшие без вести
 
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