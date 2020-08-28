В Улан-Удэ осудили наркоманов, забравших закладку из подъезда

Происшествия, Фото: из архива

Полицейские уже поджидали наркоманов на выходе



Два жителя Улан-Удэ предстали перед судом за приобретение синтетического наркотика в значительном размере, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.



В марте один из них через приложение «Telegram» договорился с неизвестным продавцом о покупке синтетики. После перевода денег ему сообщили, где находится наркотическое вещество. Молодой человек зашёл в подъезд жилого дома, где закладка была спрятана в металлической трубе. Однако достать её сам из-за роста парень не смог.



Тогда он обратился за помощью к другу, обещая за это поделиться наркотиком. Приятелю удалось вытащить свёрток.



Друзей задержали полицейские, когда они выходили из дома. Молодой человек пытался избавиться от наркотика при виде полиции, но безуспешно.



В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл активное способствование обоих подсудимых в раскрытии преступления, а также наличие на иждивении каждого несовершеннолетнего ребёнка. Отягчающим обстоятельством стало совершение преступления по предварительному сговору.



Суд назначил наказание каждому наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу.

