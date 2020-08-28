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В Улан-Удэ осудили наркоманов, забравших закладку из подъезда

В Улан-Удэ осудили наркоманов, забравших закладку из подъезда
Происшествия,  Фото:из архива
Полицейские уже поджидали наркоманов на выходе

Два жителя Улан-Удэ предстали перед судом за приобретение синтетического наркотика в значительном размере, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

В марте один из них через приложение «Telegram» договорился с неизвестным продавцом о покупке синтетики. После перевода денег ему сообщили, где находится наркотическое вещество. Молодой человек зашёл в подъезд жилого дома, где закладка была спрятана в металлической трубе. Однако достать её сам из-за роста парень не смог.

Тогда он обратился за помощью к другу, обещая за это поделиться наркотиком. Приятелю удалось вытащить свёрток.

Друзей задержали полицейские, когда они выходили из дома. Молодой человек пытался избавиться от наркотика при виде полиции, но безуспешно.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл активное способствование обоих подсудимых в раскрытии преступления, а также наличие на иждивении каждого несовершеннолетнего ребёнка. Отягчающим обстоятельством стало совершение преступления по предварительному сговору.

Суд назначил наказание каждому наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу.
 
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