Двое улан-удэнцев украли виски за 35 тысяч рублей

Украденный алкоголь полицейские изъяли по месту жительства подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».







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видео - МВД по Бурятии



23 августа в магазине самообслуживания в Октябрьском районе Улан-Удэ молодые люди украли бутылку виски за 35 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.После кражи сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения, которыми оборудовано помещение и установили подозреваемых. Ими оказались два друга 19 и 22 лет, они воспитывались в одном детском доме.Молодые люди неоднократно привлекались к уголовной ответственности за карманные кражи и даже отбывали наказание в местах лишения свободы. Один из них сейчас учится в техникуме.Друзья рассказали, что зашли в магазин, чтобы купить воды. Однако их внимание привлекла бутылка виски за 35 тысяч рублей. Они решили её украсть и открыть на Новый год.Один из парней взял бутылку со стеллажа и положил в сумку к другу, стоявшему поодаль – он предполагал, что находится в «слепой зоне».- Поехали с другом, там в магазине разошлись, потом он принёс бутылку виски. Мы прошли мимо охранников, - рассказал один из задержанных.После чего молодые люди покинули торговый зал. Они и не подозревали, что их действия камера видеонаблюдения всё же запечатлела.