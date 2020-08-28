Пропавшую женщину нашли мокрой и замёрзшей
Вчера в пятом часу дня спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Гусиноозёрска выехали на поиски 66-летней женщины.
Пожилая женщина вместе с мужем и подругой поехали в лес за рыжиками. Грибы они собирали недалеко от села Средний Убукун Селенгинского района. Однако пенсионерка заблудилась.
Спасатели нашли женщину спустя два часа поисков.
Сопровождавшая супружескую пару подруга позвонила в республиканское агентство ГО и ЧС и выразила свою признательность за спасение.
- Да здравствует интернет, через который мы узнали спасателей города Гусиноозёрск! Через некоторое время спасатели – мужественные и смелые парни – профессионально сделали свою работу – нашли и привезли к нам замёрзшую, мокрую, но счастливую грибницу, которая благодарит своих спасителей. И мы выражаем свое большое человеческое спасаибо! Виктор Ефимов, Михаил Болхоев и Максим Конюков – спасатели ПСО-3 Гусиноозерска – настоящие герои! – поделилась благодарная женщина.
Она попросила наградить спасателей официальными благодарственными письмами. В пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС обещали, что это сделают обязательно.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в Кяхтинском районе Бурятии спасли заблудившегося мужчину, который провёл в лесу три дня. Выжить ему помогло зимовье, на него он наткнулся, блуждая по лесу.
В Бурятии поход за рыжиками едва не привёл к трагедии
Происшествия, Фото:
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