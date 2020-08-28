В Забайкалье браконьеры убили косулю

Незаконная охота выявлена в Петровск-Забайкальском районе



В Забайкальском крае за неделю сотрудники управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира провели 34 рейда. Они выявили девять нарушений правил охоты, в том числе незаконную добычу косули.



- В отношении нарушителей составлены протоколы за нарушение правил охоты. В Петровск-Забайкальском районе выявлена незаконная добыча косули сибирской. Материалы переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела по ст. 258 УК РФ «Незаконная охота», - сообщил начальник управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Александр Волков.



За незаконную охоту нарушителям грозит до двух лет лишения свободы.



В регионе охота на косуль разрешена на все половозрастные группы с 1 октября по 31 декабря, сообщили в пресс-службе правительства Забайкалья.

