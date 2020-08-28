Незаконная охота выявлена в Петровск-Забайкальском районе
В Забайкальском крае за неделю сотрудники управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира провели 34 рейда. Они выявили девять нарушений правил охоты, в том числе незаконную добычу косули.
- В отношении нарушителей составлены протоколы за нарушение правил охоты. В Петровск-Забайкальском районе выявлена незаконная добыча косули сибирской. Материалы переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела по ст. 258 УК РФ «Незаконная охота», - сообщил начальник управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Александр Волков.
За незаконную охоту нарушителям грозит до двух лет лишения свободы.
В регионе охота на косуль разрешена на все половозрастные группы с 1 октября по 31 декабря, сообщили в пресс-службе правительства Забайкалья.
В Забайкалье браконьеры убили косулю
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Незаконная охота выявлена в Петровск-Забайкальском районе
Вылечились более 14 тысяч человек
Спустя 13 лет раскрыли убийство девочки
18-летнего парня подозревают в оскорблении чувств верующих
Спасителям пришлось лезть в горящую пекарню через маленькое окошечко
Отец поставил ребёнка на подоконник и отвлёкся
Авария произошла в тёмное время суток
Общее число случаев заражений COVID-19 превысило 5100
Инцидент произошёл во дворе частного дома села Гурульба
Суд избрал меру пресечения Наталье Бухольцевой
Спасатели дали рекомендации, как не заплутать в лесу
Число умерших больных в регионе приближается к 200
За 108 рейдов выявили 49 нарушений
Главное здание МФЦ и одно подразделение закроется на два дня
Авария произошла сегодня днём