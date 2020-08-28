Вылечились более 14 тысяч человек
По данным оперштаба, в Иркутской области на 28 августа зарегистрировано 16 660 случаев заболевания коронавирусом. За сутки выявили ещё 77 больных.
Выздоровело 14 357 человек, в том числе за последние сутки вылечилось 132 человека. Скончалось 187 человек, один из них умер накануне.
В настоящее время госпитализировано 608 человек, у 31 больного заболевание протекает в тяжёлой форме. 1426 пациентов проходят лечение амбулаторно.
В Бурятии на сегодня 5136 случаев заражения COVID-19. Суточный прирост составил 49 человек. Выписались из больниц 4342 человека, умерло 50 человек. Проходят лечение в стационарах республики 423 больных. На амбулаторном лечении находится 321 пациент.
В Иркутской области умерли 187 больных коронавирусом
Происшествия, Фото:
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