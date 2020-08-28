В Иркутской адвоката задержали за убийство девочки

Спустя 13 лет раскрыли убийство девочки



В Иркутской области двум мужчинам предъявлено обвинение в убийстве 15-летней девочки, совершённом 13 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



По версии следствия, в марте 2007 года в посёлке в Балаганском районе двое мужчин убили 15-летнюю девочку. Тело они спрятали между домами.



Длительное время данное преступление оставалось нераскрытым. В начале 2020 года следователи-криминалисты Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ вновь тщательно изучили материалы уголовного дела. Так преступление было раскрыто. По подозрению в убийстве оказались двое мужчин, один из них адвокат Балаганского филиала Иркутской областной коллегии адвокатов.



Мужчины были задержаны. По местам их жительства и работы проведены обыски. Изъяты предметы и документы, имеющие значения для уголовного дела.



При помощи источника криминалистического света и экспресс-тестов Гемофан были изъяты следы биологического происхождения, по которым в дальнейшем назначены экспертизы. В лаборатории с помощью автономного устройства восстановлены удалённые с телефонов файлы, имеющие значение для уголовного дела.



В настоящее время задержанным предъявлено обвинение по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.





