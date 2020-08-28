Спустя 13 лет раскрыли убийство девочки
В Иркутской области двум мужчинам предъявлено обвинение в убийстве 15-летней девочки, совершённом 13 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
По версии следствия, в марте 2007 года в посёлке в Балаганском районе двое мужчин убили 15-летнюю девочку. Тело они спрятали между домами.
Длительное время данное преступление оставалось нераскрытым. В начале 2020 года следователи-криминалисты Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ вновь тщательно изучили материалы уголовного дела. Так преступление было раскрыто. По подозрению в убийстве оказались двое мужчин, один из них адвокат Балаганского филиала Иркутской областной коллегии адвокатов.
Мужчины были задержаны. По местам их жительства и работы проведены обыски. Изъяты предметы и документы, имеющие значения для уголовного дела.
При помощи источника криминалистического света и экспресс-тестов Гемофан были изъяты следы биологического происхождения, по которым в дальнейшем назначены экспертизы. В лаборатории с помощью автономного устройства восстановлены удалённые с телефонов файлы, имеющие значение для уголовного дела.
В настоящее время задержанным предъявлено обвинение по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В Иркутской адвоката задержали за убийство девочки
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Незаконная охота выявлена в Петровск-Забайкальском районе
Вылечились более 14 тысяч человек
Спустя 13 лет раскрыли убийство девочки
18-летнего парня подозревают в оскорблении чувств верующих
Спасителям пришлось лезть в горящую пекарню через маленькое окошечко
Отец поставил ребёнка на подоконник и отвлёкся
Авария произошла в тёмное время суток
Общее число случаев заражений COVID-19 превысило 5100
Инцидент произошёл во дворе частного дома села Гурульба
Суд избрал меру пресечения Наталье Бухольцевой
Спасатели дали рекомендации, как не заплутать в лесу
Число умерших больных в регионе приближается к 200
За 108 рейдов выявили 49 нарушений
Главное здание МФЦ и одно подразделение закроется на два дня
Авария произошла сегодня днём