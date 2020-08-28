18-летнего парня подозревают в оскорблении чувств верующих
Как сообщал «Байкал-Daily», 27 июля в СМИ Забайкальского края появились кадры, как молодой человек в православном храме прикуривает сигарету о церковную свечу. По данному факту региональное Следственное управление начало доследственную проверку.
Молодой человек был найден, это житель Читы 18 лет. Спустя несколько дней после инцидента он записал видео с извинениями. «Этим я не хотел никого обидеть, я клянусь. Я это сделал даже не ради хайпа, просто для себя. По своей глупости, тупости», - обратился в видео парень.
Сегодня стало известно, что на него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 148 УК РФ «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления чувств верующих в местах, предназначенных для религиозных обрядов и церемоний». Санкция данной статьи в этой части предусматривает до трёх лет лишения свободы.
- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.
На прикурившего от церковной свечи читинца возбудили уголовное дело
Происшествия, Фото:
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