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На прикурившего от церковной свечи читинца возбудили уголовное дело

На прикурившего от церковной свечи читинца возбудили уголовное дело
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
18-летнего парня подозревают в оскорблении чувств верующих

Как сообщал «Байкал-Daily», 27 июля в СМИ Забайкальского края появились кадры, как молодой человек в православном храме прикуривает сигарету о церковную свечу. По данному факту региональное Следственное управление начало доследственную проверку.

Молодой человек был найден, это житель Читы 18 лет. Спустя несколько дней после инцидента он записал видео с извинениями. «Этим я не хотел никого обидеть, я клянусь. Я это сделал даже не ради хайпа, просто для себя. По своей глупости, тупости», - обратился в видео парень.

Сегодня стало известно, что на него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 148 УК РФ «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления чувств верующих в местах, предназначенных для религиозных обрядов и церемоний». Санкция данной статьи в этой части предусматривает до трёх лет лишения свободы.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.
православие оскорбление чувств верующих церковь
 
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