 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 августа

27 августа

Популярное

В Иркутске возбудили уголовное дело из-за падения малыша из окна

В Иркутске возбудили уголовное дело из-за падения малыша из окна
Происшествия, 
Отец поставил ребёнка на подоконник и отвлёкся

На 44-летнего иркутянина, отца упавшего из окна ребёнка, возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжких телесных повреждений по неосторожности».

Как сообщал «Байкал-Daily», несчастный случай произошёл 18 августа в квартире на третьем этаже дома по улице Лермонтова. Отец поставил на подоконник своего годовалого сына и отвлёкся на телефонный разговор. В этот момент малыш облокотился на москитную сетку и выпал с окна третьего этажа.

Мальчик доставлен в больницу.

Следователи установили, что семья ребёнка полная, благополучная, на учёте в ПДН не состояла.

- В настоящее время следователями производятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.
падение причинение тяжкого вреда здоровью
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии насмерть задавили пьяного пешехода
В Бурятии насмерть задавили пьяного пешехода
Происшествия, 28.08.2020
Авария произошла в тёмное время суток  
Коронавирусом в Бурятии заразились ещё 49 человек
Коронавирусом в Бурятии заразились ещё 49 человек
Происшествия, 28.08.2020
Общее число случаев заражений COVID-19 превысило 5100
В Иволгинском районе Бурятии бешеная лиса напала на собаку
В Иволгинском районе Бурятии бешеная лиса напала на собаку
Происшествия, 27.08.2020
Инцидент произошёл во дворе частного дома села Гурульба
Бывший замминистра здравоохранения Бурятии отправлена в СИЗО
Бывший замминистра здравоохранения Бурятии отправлена в СИЗО
Происшествия, 27.08.2020
Суд избрал меру пресечения Наталье Бухольцевой
За лето в лесах Бурятии заблудились более 30 человек
За лето в лесах Бурятии заблудились более 30 человек
Происшествия, 27.08.2020
Спасатели дали рекомендации, как не заплутать в лесу
В Иркутской области за сутки скончались три пациента с COVID-19
В Иркутской области за сутки скончались три пациента с COVID-19
Происшествия, 27.08.2020
Число умерших больных в регионе приближается к 200
В нацпарке в Бурятии ловят нарушителей
В нацпарке в Бурятии ловят нарушителей
Происшествия, 27.08.2020
За 108 рейдов выявили 49 нарушений
В Улан-Удэ нашли коронавирус у сотрудника МФЦ
В Улан-Удэ нашли коронавирус у сотрудника МФЦ
Происшествия, 27.08.2020
Главное здание МФЦ и одно подразделение закроется на два дня
Посетителей ТЦ в Иркутске эвакуировали из-за игрушки
Посетителей ТЦ в Иркутске эвакуировали из-за игрушки
Происшествия, 27.08.2020
Ребёнок забыл свою игрушку на стойке
Экс-замминистра здравоохранения Бурятии подозревается в ущербе на 47 млн
Экс-замминистра здравоохранения Бурятии подозревается в ущербе на 47 млн
Происшествия, 27.08.2020
Следствие раскрыло подробности громкого уголовного дела Натальи Бухольцевой
Житель Иркутской области зарубил сына топором
Житель Иркутской области зарубил сына топором
Происшествия, 27.08.2020
Молодой человек был убит, когда приехал на каникулы
В Бурятии общественники помогают искать незаконные рубки
В Бурятии общественники помогают искать незаконные рубки
Происшествия, 27.08.2020
Общественники работают вместе с лесниками
Условно осуждённый улан-удэнец украл деньги при помощи симки
Условно осуждённый улан-удэнец украл деньги при помощи симки
Происшествия, 27.08.2020
Банковский счёт был привязан к найденной сим-карте

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^