Отец поставил ребёнка на подоконник и отвлёкся
На 44-летнего иркутянина, отца упавшего из окна ребёнка, возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжких телесных повреждений по неосторожности».
Как сообщал «Байкал-Daily», несчастный случай произошёл 18 августа в квартире на третьем этаже дома по улице Лермонтова. Отец поставил на подоконник своего годовалого сына и отвлёкся на телефонный разговор. В этот момент малыш облокотился на москитную сетку и выпал с окна третьего этажа.
Мальчик доставлен в больницу.
Следователи установили, что семья ребёнка полная, благополучная, на учёте в ПДН не состояла.
- В настоящее время следователями производятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.
В Иркутске возбудили уголовное дело из-за падения малыша из окна
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