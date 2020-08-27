Число умерших больных в регионе приближается к 200
По данным иркутского оперштаба, на 27 августа в регионе зарегистрировано 16 583 случая заболевания коронавирусом. Госпитализировано 618 человек, 33 их которых тяжёлые. На амбулаторном лечении 1473 человека.
Вылечилось 14 225 человек, в том числе 142 за последние сутки. Умерло 186 человек, трое больных скончались накануне.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня зарегистрировано 5087 случаев заражения COVID-19. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 4312 человек. Умерло 50 человек, один из которых скончался накануне. Жертвой коронавируса стал 33-летний больной. Проходят лечение в стационарах республики 404 больных. На амбулаторном лечении находится 321 пациент.
В Иркутской области за сутки скончались три пациента с COVID-19
Происшествия, Фото:
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