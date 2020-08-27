За 108 рейдов выявили 49 нарушений
За август государственные инспекторы Тункинского национального парка провели 108 рейдов, в ходе которых выявили 49 нарушений природоохранного законодательства.
При этом 46 нарушений выявлено по фактам нахождения на территории национального парка без разрешения.
Также инспекторы выявили три нарушения правил пожарной безопасности в лесах. Пребывание в лесах, разведение костров, сжигание травы и мусора сейчас категорически запрещено. В особой зоне риска – уникальные природные комплексы и объекты национального парка, сообщили представители Тункинского нацпарка.
В нацпарке в Бурятии ловят нарушителей
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Главное здание МФЦ и одно подразделение закроется на два дня
Авария произошла сегодня днём
Ребёнок забыл свою игрушку на стойке
Следствие раскрыло подробности громкого уголовного дела Натальи Бухольцевой
Молодой человек был убит, когда приехал на каникулы
Общественники работают вместе с лесниками
Он разбил стекло и порезал шины
Банковский счёт был привязан к найденной сим-карте
80-летний мужчина пропал 25 августа
Также снизилось число ДТП, когда водители скрывались с места
В выходные состоится очередной рейд ГИБДД
Ребёнка госпитализировали с травмами головы
Об этом нарушителе в полицию сообщили очевидцы
Молодой человек разбивал припаркованную машину, а затем переключился на прохожего
Пожар тушили доброволец и местные жители