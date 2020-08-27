В нацпарке в Бурятии ловят нарушителей

За 108 рейдов выявили 49 нарушений



За август государственные инспекторы Тункинского национального парка провели 108 рейдов, в ходе которых выявили 49 нарушений природоохранного законодательства.



При этом 46 нарушений выявлено по фактам нахождения на территории национального парка без разрешения.



Также инспекторы выявили три нарушения правил пожарной безопасности в лесах. Пребывание в лесах, разведение костров, сжигание травы и мусора сейчас категорически запрещено. В особой зоне риска – уникальные природные комплексы и объекты национального парка, сообщили представители Тункинского нацпарка.





