На «кольце» в Улан-Удэ в аварию попало такси

Авария произошла сегодня днём
Сегодня днём на круговом движении в Улан-Удэ произошло ДТП.
Ехавший со стороны 20 «а» квартала в направлении проспекта Автомобилистов автомобиль с символикой такси столкнулся с «Тойотой Кариной», за рулём которой была девушка. По словам очевидцев, в машине с логотипами такси были пассажиры.
В ДТП обошлось без пострадавших.
Автомобили получили незначительные механические повреждения. Как выяснилось, страховки у таксиста нет.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ произошло тройное ДТП на спуске с Селенгинского моста
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Авария произошла сегодня днём
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