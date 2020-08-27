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На «кольце» в Улан-Удэ в аварию попало такси

На «кольце» в Улан-Удэ в аварию попало такси
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла сегодня днём

Сегодня днём на круговом движении в Улан-Удэ произошло ДТП.


Ехавший со стороны 20 «а» квартала в направлении проспекта Автомобилистов автомобиль с символикой такси столкнулся с «Тойотой Кариной», за рулём которой была девушка. По словам очевидцев, в машине с логотипами такси были пассажиры.

В ДТП обошлось без пострадавших.

Автомобили получили незначительные механические повреждения. Как выяснилось, страховки у таксиста нет.


Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ произошло тройное ДТП на спуске с Селенгинского моста.
ДТП такси
 
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