Ребёнок забыл свою игрушку на стойке
Сегодня в первой половине дня в Иркутске эвакуировали посетителей ТЦ «Автоград». Как оказалось, причиной вызова экстренных служб стала игрушка, забытая на информационной стойке. Игрушку оставил ребёнок, мать которого работает в этом торговом центре. Об этом рассказал папа мальчика, видео с его рассказом появилось в паблике Инцидент | Иркутск.
- Мы с ребёнком сделали игрушку, он её оставил на тумбочке. Злого умысла никакого не было. Просто игрушка, а он постоянно здесь играет, - поделился мужчина.
Посетителей ТЦ в Иркутске эвакуировали из-за игрушки
Происшествия, Фото:
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