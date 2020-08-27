Посетителей ТЦ в Иркутске эвакуировали из-за игрушки

Происшествия, Фото: Инцидент | Иркутск

Ребёнок забыл свою игрушку на стойке



Сегодня в первой половине дня в Иркутске эвакуировали посетителей ТЦ «Автоград». Как оказалось, причиной вызова экстренных служб стала игрушка, забытая на информационной стойке. Игрушку оставил ребёнок, мать которого работает в этом торговом центре. Об этом рассказал папа мальчика, видео с его рассказом появилось в паблике Инцидент | Иркутск.



- Мы с ребёнком сделали игрушку, он её оставил на тумбочке. Злого умысла никакого не было. Просто игрушка, а он постоянно здесь играет, - поделился мужчина.













